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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 193 пациента с коронавирусом выздоровели в Подмосковье

По данным оперштаба, всего в регионе вылечились 1 582 человека

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Еще 193 человека, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, выздоровели в Московской области. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Подмосковье выздоровели еще 193 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе вылечились от COVID-19 1 582 человека.

На данный момент в Московской области выявлено 22 700 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Умерли 219 пациентов.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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