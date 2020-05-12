Более 90% пассажиров автобусов Подмосковья начали соблюдать масочный режим

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 90% пассажиров подмосковных автобусов утром 12 мая использовали защитные маски во время поездки в общественном транспорте, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Сегодня утром в транспорте Подмосковья почти 90% пассажиров были в масках. Позаботились о средствах индивидуальной защиты 89% пассажиров железнодорожного транспорта, 91% пассажиров автобусов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 12 мая ношение маски в общественном месте является обязательным. За ее отсутствие предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей, однако пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении средств индивидуальной защиты.