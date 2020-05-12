В Подмосковье начали служебную проверку после ДТП с полицейским за рулем личной иномарки

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Служебная проверка назначена после ДТП на дороге в Подмосковье с участием мотоцикла и иномарки, за рулем которой сидел полицейский. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в результате аварии мотоциклист доставлен в медицинское учреждение.

Как отметили в главке, 11 мая на 7-м километре автодороги Палашкино - Лидино - Сумароково водитель иномарки, разворачиваясь, столкнулся с мотоциклом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

"Установлено, что за рулем автомобиля находился сотрудник ОМВД России по Можайскому городскому округу, который передвигался на личном автомобиле в свободное от службы время. По данному факту назначено проведение служебной проверки, в случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сказали в пресс-службе подмосковного главка полиции.