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В Подмосковье начали служебную проверку после ДТП с полицейским за рулем личной иномарки

В результате ДТП один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Служебная проверка назначена после ДТП на дороге в Подмосковье с участием мотоцикла и иномарки, за рулем которой сидел полицейский. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в результате аварии мотоциклист доставлен в медицинское учреждение.

Как отметили в главке, 11 мая на 7-м километре автодороги Палашкино - Лидино - Сумароково водитель иномарки, разворачиваясь, столкнулся с мотоциклом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

"Установлено, что за рулем автомобиля находился сотрудник ОМВД России по Можайскому городскому округу, который передвигался на личном автомобиле в свободное от службы время. По данному факту назначено проведение служебной проверки, в случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сказали в пресс-службе подмосковного главка полиции.

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Россия
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