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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье выделили 1 млрд рублей на обеспечение 45 тыс. семей продуктовыми наборами

Продукты предоставят семьям до 15 июня, стоимость одного набора составит 2,2 тыс. рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Около 45 тыс. семей в Московской области получат продуктовые наборы до 15 июня, на оказание данной поддержки потратят 1 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Мособлдумы.

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"В региональном бюджете было дополнительно предусмотрено 1 млрд рублей на обеспечение продуктовыми наборами семей с доходом ниже прожиточного минимума. Такая поддержка предоставляется до 15 июня, ее смогут получить 45 тыс. семей", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, чьи слова приводит пресс-служба.

11 мая на сайте регионального правительства было опубликовано постановление губернатора Подмосковья, согласно которому семьям с детьми из числа получателей пособия на ребенка (детей), имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, предоставят продуктовые наборы. Стоимость одного набора составит до 2,2 тыс. рублей. Один набор рассчитан на семью.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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