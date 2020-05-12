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Около 36 тыс. детей в Подмосковье начнут получать дополнительное пособие с 1 июня

Размер ежемесячной выплаты на одного ребенка в возрасте от 3 до 7 лет составит 6 344 рубля

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Около 36 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет в Подмосковье начнут получать дополнительное пособие с 1 июня. На предоставление этих пособий в 2020 году из регионального и федерального бюджетов выделено примерно 2,7 млрд рублей, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Мособлдумы.

"С июня подмосковные семьи начнут получать дополнительные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Такая поддержка коснется малообеспеченных семей, на каждого ребенка ежемесячно будет выплачиваться по 6 344 рубля. На предоставление пособий в 2020 году из бюджета региона будет выделено более 1,2 млрд рублей, еще 1,5 млрд рублей - федеральное финансирование. Выплату получат 36 тыс. детей", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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