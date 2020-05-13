В Подмосковье выздоровели еще 163 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Врачи в Московской области вылечили от новой коронавирусной инфекции еще 163 человека. Общее количество выздоровевших в регионе достигло 1 745, сообщили в среду в оперативном штабе региона по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Еще 163 заболевших коронавирусом выздоровели в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего подмосковные врачи вылечили от коронавируса нового типа 1 745 человек.

На данный момент в Московской области выявлено 22 700 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Умерли 219 заболевших.