{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье выздоровели еще 163 пациента с коронавирусом

В регионе общее количество выздоровевших достигло 1 745

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Врачи в Московской области вылечили от новой коронавирусной инфекции еще 163 человека. Общее количество выздоровевших в регионе достигло 1 745, сообщили в среду в оперативном штабе региона по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Еще 163 заболевших коронавирусом выздоровели в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего подмосковные врачи вылечили от коронавируса нового типа 1 745 человек.

На данный момент в Московской области выявлено 22 700 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Умерли 219 заболевших.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Подмосковье свыше 1,2 млн человек старше 65 лет получили 3 тыс. рублей за самоизоляцию
На выплату денежных средств в регионе направили 3,66 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС