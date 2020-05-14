Госпиталь на базе "Крокус Экспо" в Подмосковье принял первых пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Инфекционный госпиталь, развернутый на базе выставочного комплекса "Крокус Экспо" в Красногорске, принял первых пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Лечение проходят уже 20 человек, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Красногорского городского округа.

"Новый ковидный центр на базе МВК "Крокус Экспо" принял первых пациентов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила на своей странице в Instagram глава округа Эльмира Хаймурзина, лечение в центре проходят уже 20 пациентов.

"Центр рассчитан на 1040 пациентов, из всех 120 коек - реанимационные. На данный момент в штате более 80 врачей и порядка 300 медсестер и санитаров. Все они обеспечены трехразовым питанием, проживание - в отеле "Аквариум", - добавили в пресс-службе.

Госпиталь был развернут в кратчайшие сроки по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Центр оснащен аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов и другим необходимым оборудованием. Также здесь есть своя лаборатория для экспресс-анализов.