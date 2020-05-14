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Автомастерские могут возобновить работу в Подмосковье с 18 мая

Посещение автосалонов в регионе приостановлено до 31 мая

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ремонт транспортных средств и продажу автозапчастей планируют возобновить в Московской области с 18 мая. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"C 18 мая планируется возобновление технического обслуживания и ремонта транспортных средств (для всех организаций и частных лиц), торговля автозапчастями, деталями, узлами и принадлежностями к ним", - пояснили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что в Московской области до 31 мая приостановлено посещение автосалонов.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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