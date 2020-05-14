Более 100 тыс. жителей Подмосковья получили продуктовые и медицинские наборы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. лиц пожилого возраста, представителей многодетных семей и медиков получили продуктовые и медицинские наборы в Московской области. Об этом в четверг сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

"На данный момент такая помощь оказана более 100 тыс. наших жителей. Наборы разные: это наборы для пожилых людей, для тех, у кого есть маленькие дети, даже для медицинских работников", - сказала Забралова в эфире телеканала "360".

Также она отметила, что с начала введения в регионе режима повышенной готовности в Подмосковье активно работает социальная служба. Социальные работники обзванивают жителей чтобы узнать, кому необходимо предоставить помощь. К настоящему моменту специалисты связались с 1,5 млн граждан.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.