Около 25 млн цифровых пропусков оформили жители Подмосковья за месяц

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Порядка 25 млн электронных пропусков для передвижения на транспорте оформили жители Московской области за месяц. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Всего по состоянию на 8:00 15 мая выдано пропусков 24 509 980", - сказал собеседник агентства.