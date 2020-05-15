Около 25 млн цифровых пропусков оформили жители Подмосковья за месяц

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Порядка 25 млн электронных пропусков для передвижения на транспорте оформили жители Московской области за месяц. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"Всего по состоянию на 8:00 15 мая выдано пропусков 24 509 980", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что около 205 тыс. юридических лиц оформили свыше 3,2 млн рабочих пропусков для своих сотрудников.
Физические лица с 15 апреля по 15 мая оформили цифровые пропуска более 21,2 млн раз. Самым популярным способом получения цифрового кода является использование мобильного приложения - через "Госуслуги Стопкоронавирус" пропуска сделали 17,3 млн раз. Через систему на сайте госуслуг жители региона получили свыше 2,3 млн пропусков, а помощью смс - 1,6 млн.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.