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МЧС: опасности разрушения дома в Орехово-Зуеве, где обрушилась облицовка фасада, нет

Площадь обрушения составила 15 кв. м

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Опасности внезапного разрушения жилого дома в Орехово-Зуеве, где в понедельник обрушилась облицовка фасада, нет. Об этом журналистам в пятницу сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России по итогам обследования здания с помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела".

"На месте сотрудниками ВНИИ ГОЧС с использованием оборудования мобильного комплекса ["Стрела"] были проведены динамико-геофизические и геодезические исследования, а также оценка прочности строения ультразвуковыми приборами. По предварительным данным, состояние здания относится к ограниченно работоспособному, при котором имеются дефекты и повреждения, но отсутствует опасность внезапного разрушения", - говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС МЧС России, опубликованном на сайте.

Детальная оценка состояния здания и дальнейшие рекомендации по его эксплуатации, как отметили специалисты, будут даны после обработки результатов, которые были получены в ходе обследования.

На фасаде девятиэтажного четырехподъездного жилого дома на Центральном бульваре в Орехово-Зуево Московской области 11 мая произошло частичное обрушение облицовочного кирпича. Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, площадь обрушения составила 15 кв. м, оно произошло на уровне второго и третьего этажей третьего подъездов. Сведений о пострадавших результате происшествия нет.

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