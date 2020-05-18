Еще 273 пациента с коронавирусом вылечились в Подмосковье

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Еще 273 человека, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, вылечились в Московской области. Общее число вылечившихся в регионе достигло 3 361 человек. Об этом в понедельник сообщили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 273 пациента. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 3 361 человека.