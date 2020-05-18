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Пандемия коронавируса нового типа

Около 97% пассажиров автобусов Подмосковья соблюдают масочный режим

С 12 мая в Московской области ношение маски в общественном месте является обязательным

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Порядка 97% пассажиров автобусов Московской области и около 99% пассажиров железнодорожного транспорта утром в понедельник соблюдали масочный режим, об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Сегодня утром в транспорте Подмосковья 97% человек позаботились о средствах индивидуальной защиты. В железнодорожном транспорте маски надели 99% пассажиров, в автобусах - 97%", - говорится в сообщении.

С 12 мая в Московской области ношение защитной маски в общественном месте является обязательным.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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