Более 1,4 тыс. человек обратились в медучреждения Подмосковья из-за укусов клещей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Число обращений в медицинские учреждения в Подмосковье по поводу укусов клещей составило более 1,4 тыс., что меньше почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

"По состоянию на 14 мая 2020 года в медицинские организации Московской области обратилось 1417 человек за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, 518 из них - дети. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 3731 обращение, в том числе 1135 среди детей", - говорится в сообщении.

В рамках профилактики клещевого энцефалита в Подмосковье проводится вакцинация. По данным на 14 мая, против клещевого энцефалита вакцинировано 1119 человек, в том числе 326 детей. Результаты лабораторных исследований 353 клещей показали, что в них нет возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 10% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в 3% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 22,53 га. За прошедший период 2020 года зарегистрировано 20 случаев болезни Лайма, что соответствует аналогичному периоду 2019 года.

"Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано", - отмечается в материале.