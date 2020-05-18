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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор Подмосковья поручил следить за санитарными нормами на предприятиях в округах

В регионе с 18 мая возобновляется работа производственных и строительных предприятий, организаций, торгующих автозапчастями, а также автосервисы, шиномонтажи и автомойки

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов региона следить за соблюдением санитарных стандартов на открывшихся предприятиях, в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности <...> Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов. В случае игнорирования этих важных требований мы будем закрывать предприятия. Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы какое-то предприятие послужило очагом распространения коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Отмечается, что с понедельника возобновляется деятельность производственных предприятий, организаций, осуществляющих строительные работы, оптовую торговлю, розничную торговлю автозапчастями, а также автосервисы, шиномонтажи, автомойки. Торговля непродовольственными товарами, в том числе стройматериалами, останется в дистанционном формате до 25 мая.

В пресс-службе подчеркнули, что до конца месяца закрыты МФЦ, кафе, рестораны, салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, магазины одежды, мебели.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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В регионе с 18 мая возобновляется работа строительных и промышленных предприятий
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