{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье обезвредили три мины времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы находились в 800 метрах от деревни Терехово

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Взрывотехники в понедельник обезвредили три минометные мины, найденные местными жителями около деревни Терехово в Солнечногорском городском округе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".

"Боеприпасы находились в 800 метрах от населенного пункта (деревня Терехово - прим. ТАСС). Спасатели установили, что обнаруженные снаряды - три 81-миллиметровые минометные мины, которые по решению специалистов были уничтожены на месте", - рассказал начальник взрывотехнического отряда Олег Совенков, чьи слова привело ведомство.

В пресс-службе объяснили, что снаряды и мины на поверхность может вынести подземными водами или размытием земли из-за дождя. Кроме того, иногда промерзшая земля выталкивает боеприпасы на поверхность. Несмотря на столь долгое пребывание в земле, эти снаряды и мины все еще очень опасны.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Девелоперам Подмосковья потребуется около недели для восстановления темпов строительства
В регионе с 18 мая возобновляется работа строительных и промышленных предприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС