В Подмосковье обезвредили три мины времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Взрывотехники в понедельник обезвредили три минометные мины, найденные местными жителями около деревни Терехово в Солнечногорском городском округе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".

"Боеприпасы находились в 800 метрах от населенного пункта (деревня Терехово - прим. ТАСС). Спасатели установили, что обнаруженные снаряды - три 81-миллиметровые минометные мины, которые по решению специалистов были уничтожены на месте", - рассказал начальник взрывотехнического отряда Олег Совенков, чьи слова привело ведомство.

В пресс-службе объяснили, что снаряды и мины на поверхность может вынести подземными водами или размытием земли из-за дождя. Кроме того, иногда промерзшая земля выталкивает боеприпасы на поверхность. Несмотря на столь долгое пребывание в земле, эти снаряды и мины все еще очень опасны.