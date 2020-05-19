Станции МЦД Новодачная, Долгопрудная, Сетунь и Баковка модернизируют в 2020 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Реконструкцию станций Новодачная, Долгопрудная, Сетунь и Баковка первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) проведут в 2020 году. Обновленные остановочные пункты наземного метро заработают для 500 тыс. местных жителей, сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Совместно с ОАО "РЖД" на МЦД-1 в этом году мы завершим реконструкцию четырех станций - Новодачная, Долгопрудная, Сетунь и Баковка. Они станут удобнее - для пассажиров откроют современные вестибюли с кассами, лифтами и эскалаторами, новые переходы через пути. Эти станции охватывают районы, где проживают более 500 тысяч жителей Москвы и Московской области", - сказал Ликсутов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, на Новодачной уже заработала новая платформа с навесом на всю длину для защиты пассажиров от осадков. В этом году здесь откроют конкорс - современный надземный пешеходный переход. На Долгопрудной также возведут две новые платформы и конкорс.

"Сейчас на этих станциях пассажиры и жители пересекают пути по наземным переходам. С открытием конкорсов, оборудованных эскалаторами и лифтами, переходить через железную дорогу станет безопаснее и удобнее", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, на станции Сетунь в дополнение к существующему подземному переходу, который ведет только к одной платформе, построят конкорс ко всем платформам. На Баковке появится дополнительный подземный пешеходный переход с вестибюлем, который должен улучшить доступность жителей ближайших жилых кварталов к станции. Новые переходы на этих станциях будут также оборудованы лифтами и эскалаторами.

"Также в этом году на МЦД-1 запланировано открыть новый остановочный пункт Славянский бульвар, который будет интегрирован с одноименной станцией метро. На МЦД-2 закончится модернизация пассажирской инфраструктуры станций Нахабино и Подольск, а также в планах открыть новые станции - Щукинская, Печатники и Курьяново. Щукинская и Печатники создадут крупные транспортно-пересадочные узлы со станциями метрополитена, а с появлением станции Курьяново у жителей одноименного микрорайона появится наземное метро", - заключили в департаменте транспорта.

О Московских центральных диаметрах

Движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска было открыто в ноябре 2019 года. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открыть пять диаметров. В общей сложности это 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.