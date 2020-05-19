Свыше 65 тыс. карт "Стрелка" продали в Подмосковье с апреля

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 65 тыс. транспортных карт "Стрелка" продали в Московской области в автобусах, на автовокзалах и других точках продаж за время действия в регионе режима повышенной готовности. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В автобусах, на автовокзалах и других точках продаж Московской области с конца апреля реализовано свыше 65,3 тыс. транспортных карт "Стрелка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 25,5 тыс. карт было продано на железнодорожных станциях, свыше 19 тыс. - в отделениях Почты России. Через "Яндекс.Лавку" пассажиры заказали около 350 карт.

"Кроме того, у водителей областных автобусов пассажиры приобрели 9,5 тыс. карт, а на автостанциях - 11 тыс. Отметим, что за месяц в автобусах и на автовокзалах "Мострансавто" приобретено более 49 тыс. карт. При этом около 26 тыс. - это объединенные карты "Стрелка-Тройка", порядка 23 тыс. - карт "Стрелка", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что стоимость карты "Стрелка" составляет 100 рублей, из которых 80 рублей являются залоговой стоимостью, которую пассажир сможет вернуть при возврате карты. Для совершения первой поездки достаточно иметь на счету 20 рублей.

В Министерстве также напомнили, что в общественном транспорте Москвы и Подмосковья временно отменена оплата наличными и банковскими картами. Оплатить проезд можно только транспортной картой "Стрелка", которую перед поездкой необходимо привязать к цифровому пропуску. За проезд в общественном транспорте без пропуска и прикрепления карты нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.