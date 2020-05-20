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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 283 пациента с коронавирусом вылечились в Подмосковье

Общее число зафиксированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе превышает 30 тыс.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Еще 283 пациента с новой коронавирусной инфекцией вылечились в Московской области. Общее количество выздоровевших достигло 3 897, сообщили в среду в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 283 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 3 897 человек.

По данным штаба, общее число зафиксированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 30 091. Умерли 285 заразившихся.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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