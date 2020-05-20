Подмосковье стало пилотным регионом в апробации новой электронной системы для школ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московская область вошла в число пилотных регионов по апробации нового электронного сервиса для учителей и учеников, об этом ТАСС в среду сообщили в Министерстве образования региона.

"По решению Министра просвещения России Сергея Кравцова и губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье стало одним из первых пилотных регионов по апробации нового электронного сервиса для учителей и учеников. В апробации системы приняли участие 100 школ области и 684 учителя. На протяжении двух недель педагоги вели уроки для наших старшеклассников с использованием платформы "Мое Просвещение", - приводятся в сообщении слова министра образования региона Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе пояснили, что для улучшения качества образовательного процесса в стране стартовала апробация нового интерактивного сервиса, нацеленного на поддержку школьников, которые по объективным причинам временно не могут посещать уроки очно. Сервис войдет в разрабатываемую российскую образовательную платформу "Мое просвещение". Воспользоваться им можно будет из раздела "Мое образование" Единого портала государственных услуг.

Отмечается, что апробация прототипа началась на базе школ в Подмосковье, а также еще примерно в 10 регионах страны.