Пассажиры автобусов Подмосковья с 12 мая приобрели более 6,5 тыс. масок

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пассажиры автобусов Московской области с начала масочного режима на территории региона приобрели на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов свыше 6,5 тыс. медицинских масок. В 90% случаев маски покупали у водителей транспортного средства, говрится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"С начала масочного режима на территории Московской области пассажиры Мострансавто приобрели на автовокзалах, автостанциях и в автобусах предприятия более 6,5 тыс. одноразовых медицинских масок. Порядка 90% изделий жители и гости региона купили у водителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего средств масок приобрели пассажиры в Одинцове, Сергиевом Посаде, Домодедове, Ногинске.

"В Мострансавто создан необходимый запас средств защиты для реализации. Приобрести маску можно в автобусах, а также в кассах 39 автовокзалов и автостанций предприятия. Цена единая - 29 рублей, оплатить покупку можно бесконтактным способом: картой "Стрелка", банковской картой или гаджетом", - добавили в пресс-службе.

По сравнению с 12 мая, когда был введен масочный режим, в регионе к концу первой недели спрос на маски снизился. Это связано с тем, что многие пассажиры приобретают их заблаговременно, отмечается в сообщении.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции с 12 мая в Московской области введен так называемый масочный режим. Он подразумевает обязательное ношение маски в общественных местах.