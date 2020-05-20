В Подмосковье начали тестировать доноров на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московская областная станция переливания крови начала проводить исследования на наличие антител к новой коронавирусной инфекции крови доноров, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Иммуноферментный анализ крови - ИФА-диагностика - позволит вывить среди доноров крови и ее компонентов тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, в том числе в бессимптомной форме, выработал иммунитет к коронавирусной инфекции. Тестирование проводится только с согласия доноров. Результаты первых дней скрининга показали: у 10% доноров обнаруживается содержание антител класса G к коронавирусу", - приводятся в сообщении слова главврача Московской областной станции переливании крови Марии Аппалуп.

Отмечается, что дальнейшие углубленные исследования будут показывать способность антител конкретного донора к нейтрализации коронавируса у пациентов.

В министерстве напомнили, что ежегодно донорами крови и ее комплектов в Московской области становятся свыше 50 тыс. человек, из них впервые сдают кровь порядка 20 тыс. доноров.