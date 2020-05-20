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Посевные площади Подмосковья увеличились в 2020 году до 570 тыс. га

Лидерами посевной кампании в регионе стали Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Дмитров и Ступино

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Общая посевная площадь Московской области в 2020 году выросла на 30 тыс. га и достигла 570 тыс. га. Власти региона прогнозируют увеличение урожайности по зерновым на 15-20% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Всего в Подмосковье общая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых составила в этом году 570 тыс. га. По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на 30 тыс. га", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Он добавил, что лидерами посевной кампании в регионе стали такие городские округа Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Дмитров и Ступино.

"Планируемая урожайность по зерновым в этом году - плюс 15-20% к уровню прошлого года, если, конечно, позволит погода", - добавил Разин.

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