В Подмосковье возобновили подачу тепла в квартиры и на соцобъекты

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Подачу тепла возобновили во всех муниципальных образованиях Подмосковья, отопление вновь включили как в жилых домах, так и в социальных объектах региона. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

"В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления. Тепло снова начало поступать в 100 % жилого фонда во всех муниципальных образованиях <...> Несмотря на то, что в ряде других муниципальных образований отопление запущено на отдельные объекты социальной сферы (здравоохранение и детские сады), а также в отдельные МКД, тепло придет во все дома и квартиры", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что котельным требуется сутки для запуска систем отопления, также необходимо некоторое время, чтобы наполнить систему. Поэтому при наличии жалоб на нарушение температурных режимов в помещениях энергетики будут, что называется, в ручном режиме осуществлять в срочном порядке запуск систем центрального отопления на жилом многоквартирном фонде и в действующих социальных объектах.

"В связи с неблагоприятным прогнозом Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области об ухудшении с 13 мая погодных условий (резкое и длительное похолодание до нуля градусов), а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Московской области, и создания комфортных жилищных условий самоизоляции жителей, муниципалитетам рекомендовано оперативно выполнить дополнительные мероприятия", - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин, чьи слова цитирует пресс-служба.

Как добавили в министерстве, всем службам поручено обеспечить устойчивую работу объектов теплоснабжения населения и социальной сферы. На случай отключения от основных источников электропитания объектов жилищно-коммунального назначения, многоквартирных домов, обеспечить возможность оперативного задействования резервных источников электроснабжения. "Теплоснабжение будет прекращено, как только теплая погода восстановится", - заключили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (20:08 мск) — добавлены подробности по тексту.