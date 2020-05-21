Власти Подмосковья планируют открыть МФЦ 25 мая

"Готовятся к возобновлению работы и многофункциональные центры. Открытие возможно уже в ближайший понедельник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все МФЦ планируется открывать в три этапа. На первом этапе посещение центров будет доступно по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц. На втором этапе будет расширено количество оказываемых услуг для юридических лиц, а также станут доступны услуги для физических лиц. Третий этап подразумевает работу МФЦ в штатном режиме.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.