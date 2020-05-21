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Дмитрий Волков стал главой Каширы

Совет депутатов избрал его главой муниципального образования сроком на пять лет

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Депутаты совета депутатов городского округа Кашира избрали главой муниципалитета Дмитрия Волкова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Подмосковья, распространенном в четверг.

"21 мая 2020 года в городском округе Кашира Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на пять лет избран Волков Дмитрий Владимирович", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

В конце апреля Волков был избран временно исполняющим обязанности главы Каширы. До этого он занимался в Ленинском городском округе вопросами образования, здравоохранения, опеки и попечительства, а также отвечал за работу с молодежью, культуру и спорт.

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