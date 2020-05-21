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Температура воздуха в Подмосковье может опуститься до минус 2 градусов ночью и утром

В региональном главке МЧС предупредили жителей, что в связи с понижением температуры возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Температура воздуха в ночь на пятницу, утром 22 мая, а также 23 мая может снизиться до минус 2 градусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 22 мая с сохранением 23 мая по Московской области ожидаются заморозки в воздухе -2...0 гр.", - сказали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств и нарушения правил пожарной безопасности.

"Недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию. Нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления", - напомнили в ведомстве.

Там отметили что также запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов и категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления.

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