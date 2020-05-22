Тепло поступит во все жилые дома в Подмосковье к вечеру 22 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Подачу тепла возобновили в 55 муниципальных образованиях Московской области, к концу дня отопление будет включено во всех жилых домах региона. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.

"Сегодня из 64 муниципальных образований 55 приняли правовое решение о возобновлении отопления, в течение сегодняшнего дня это будет в остальных девяти муниципальных образованиях. Но даже в этих девяти, точно где были жалобы граждан, уже с позавчерашнего дня включается отопление", - сказал Хромушин.

Он добавил, что объекты социальной сферы не отключались от отопления. "Это было отдельное решение оперативного штаба. Более того, котельные из режима не выводились. То есть мы в отличие от всех предыдущих лет, понимая, что в мае на первой-второй неделе по прогнозу погоды, мы вернемся, скорее всего, к отоплению, мы впервые приняли решение, что отключая отопление в домах, мы не отключаем котельные", - добавил Хромушин.

Он отметил, что благодаря работающим котельным срок подачи тепла в жилые дома составит три-четыре дня. "Сегодня вечером уже во всех квартирах будет тепло, если будут позволять погодные условия, то с понедельника по четверг мы опять начнем отключаться", - сказал Хромушин.

Ранее сообщалось, что подача тепла в жилые дома Подмосковья началась 20 мая.