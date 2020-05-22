Вопросы по 190 объектам рассмотрят в Фонде защиты прав дольщиков в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков Московской области планирует рассмотреть в 2020 году вопросы по 190 проблемным домам, в которых насчитывается свыше 8 тыс. участников долевого строительства. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства жилищной политики региона.

"В планах рассмотреть 190 домов в 2020 году, что составляет 8033 дольщика. Первые жилые комплексы будут рассмотрены на наблюдательном совете фонда в июле 2020 года", - процитировали в пресс-службе слова министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой.

Она пояснила, что решение о том, какие объекты будут передаваться в региональный фонд защиты прав дольщиков, будет приниматься федеральным фондом.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время в Московской области не найдены инвесторы для 500 проблемных домов.

Основная деятельность Фонда защиты прав дольщиков направлена на завершение строительства проблемных многоквартирных домов застройщиков, признанных банкротами, и иных объектов.