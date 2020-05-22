Экспорт сельхозпродукции Подмосковья за первый квартал 2020 года вырос на 27%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Московской области в первом квартале 2020 года вырос более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Продукцию агропромышленного комплекса Подмосковья стали чаще покупать за рубежом. Объем экспорта за первый квартал этого года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы отправили на экспорт сельхозпродукции на $246,2 млн", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Как пояснили в пресс-службе, основными экспортируемыми товарами Подмосковья являются продукты глубокой переработки сельского хозяйства - мяса, молока, зерна, также белки, животные жиры.

Отмечается, что наибольшим спросом готовая пищевая продукция из Подмосковья пользуется в странах СНГ. Также товар экспортируется в Турцию, Иран, Сирию, Францию, Германию. "Большой потенциал в Подмосковье по экспорту в Китай", - добавил Разин.