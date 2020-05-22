Учителя в Подмосковье могут подать документы на социальную ипотеку до 15 июня

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Срок подачи заявок для учителей Подмосковья на участие в программе "Социальная ипотека" продлен на месяц - до 15 июня. Получить сертификат на приобретение жилья смогут 60 учителей, стаж работы которых составляет не менее пяти лет, и 20 молодых учителей со стажем не менее трех лет, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства образования Московской области.

"Программа "Социальная ипотека" реализуется с 2016 года. Специалисты получают жилье, которое оплачивает область. В этом году срок подачи заявок продлен до 15 июня. Несмотря на режим повышенной готовности в регионе, мы в штатном режиме принимаем документы на участие в отборе, но уже в новом формате - дистанционно, экспертная комиссия отберет лучших", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Всего в 2020 году сертификат на приобретение жилья по соципотеке смогут получить 110 педагогических работников.

Как сообщается на сайте министерства, для участия в программе опытные педагоги и молодые специалисты должны в том числе иметь первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень, возраст до 45 и 35 лет соответственно. У членов их семей не должно быть в собственности жилья в Московской области. Кандидат должен быть готов заключить трудовое соглашение на работу в подмосковной школе сроком не менее 10 лет. Потенциальный участник программы должен иметь российское гражданство и положительную кредитную историю.