Грубых нарушителей самоизоляции в Подмосковье привлекут к обязательным работам в больницах

"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение [к режиму] ограничительных мер в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Нарушителей режима самоизоляции в Московской области, организовавших массовые мероприятия, планируют привлекать к обязательным работам в городских больницах, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В пресс-службе отметили, что суд признал виновными уже несколько граждан, которые осознанно нарушили режим самоизоляции, организовав массовые мероприятия на территории региона. Каратаев добавил, что в настоящее время подмосковные больницы нуждаются в помощи, поэтому нарушителей режима будут направлять в медучреждения для выполнения обязательных работ. Такие работы предполагают уборку территории больниц, разгрузку медикаментов, продуктов и других необходимых для больных грузов.

"На следующей неделе приступят к обязательным работам нарушители из Солнечногорска. Молодые люди, устроившие ночью 10 мая на автостоянке торгового центра "Зеленопарк" показательные выступление по дрифтингу, должны будут отработать по 30 часов в медицинском учреждении своего городского округа. Стритрейсеры устроившие ночной заезд в Подольске также будут наказаны. Сотрудниками полиции составлено девять протоколов за организацию и участие в массовом мероприятии. Материалы дел уже направлены в суд", - отметили в ведомстве.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.