Губернатор Подмосковья напомнил пенсионерам о необходимости оставаться дома

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Меры ограничения начинают постепенно снимать в Подмосковье, с 23 мая на территории региона будут отменены пропуска, но пожилым людям все равно необходимо оставаться дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем видеообращении, размещенном в пятницу в его Instagram.

"Хочу напомнить, что жители старше 65 лет пока, увы, должны оставаться дома. Та же мера касается людей с хроническими заболеваниями. Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения", - сказал Воробьев.

Он напомнил, что носить маски в общественных местах и транспорте тоже пока еще нужно. "Уверен, никто из нас не хочет оказаться на аппарате ИВЛ или подвергнуть опасности жизни своих близких. Поэтому маски, перчатки, дезинфекция - это очень важно, это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно", - подчеркнул губернатор.

По данным на 22 мая, в Подмосковье зафиксировано 824 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в Московской области зафиксировано 31 807 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 312 заболевших. Выздоровели и выписались 4 699 человек.