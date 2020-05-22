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В Подмосковье магазины стройматериалов и товаров для сада откроются не раньше 31 мая

Ранее в регионе хотели открыть строительные магазины 25 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Магазины строительных и отделочных материалов и товаров для сада в Подмосковье откроются не раньше 31 мая. Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано в пятницу на сайте регионального правительства.

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"Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, допускается с даты направления уведомления о готовности объекта розничной торговли, реализующего строительные и отделочные материалы и товары для сада, в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 31 мая 2020 года", - говорится в документе.

Ранее открытие магазинов стройматериалов и товаров для сада откладывалось до 25 мая.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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