В Подмосковье магазины стройматериалов и товаров для сада откроются не раньше 31 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Магазины строительных и отделочных материалов и товаров для сада в Подмосковье откроются не раньше 31 мая. Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано в пятницу на сайте регионального правительства.

"Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, допускается с даты направления уведомления о готовности объекта розничной торговли, реализующего строительные и отделочные материалы и товары для сада, в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 31 мая 2020 года", - говорится в документе.

Ранее открытие магазинов стройматериалов и товаров для сада откладывалось до 25 мая.