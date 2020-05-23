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В Подмосковье из ЦРБ эвакуировали 15 человек из-за короткого замыкания

Замыкание не привело к возгоранию, сообщили в МЧС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 10 человек эвакуированы в субботу из одного корпуса Волоколамской центральной районной больницы в Подмосковье из-за короткого замыкания извещателя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

"В пятиэтажном корпусе Волоколамской ЦРБ произошло короткое замыкание извещателя без последующего возгорания. До прибытия пожарных из здания были выведены 15 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после короткого замыкания сработала автоматическая система пожаротушения. Пострадавших нет.

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