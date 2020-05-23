Нарушителей самоизоляции в Подмосковье не привлекут к работе с пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Нарушителей самоизоляции в Подмосковье не будут привлекать для работы с больными коронавирусом, но могут задействовать их для общественных работ на территории больниц. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил замруководителя главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев.
"В "красной зоне" использовать (нарушителей самоизоляции) не будут. Контактировать с больными они, естественно, тоже не будут. Простые работы: уборка территории, разгрузка грузов и так далее. Главное, чтобы они увидели, как напряженно работают медицинские учреждения и поняли, что COVID-19 - это не шутка. Все они лидеры мнений в своей среде, и, безусловно, их опыт для их окружения будет значить больше, чем все, что говорят и пишут СМИ. Тем более что они не какие-нибудь отморозки, которым на все наплевать", - сказал Зайцев.
Нарушители самоизоляции, которые организовали массовые мероприятия в Подмосковье, уже приступили к обязательным работам в городских больницах региона. Их отправили заниматься уборкой территорий больниц, разгрузкой медикаментов и других грузов.
Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.