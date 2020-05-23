Пожар в скиту Троице-Сергиевой лавры мог произойти из-за неполадки электрооборудования

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Замыкание электроотопительного оборудования могло стать причиной пожара в деревянной церкви в деревне Взгляднево в скиту Троице-Сергиевой лавры, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе монастыря.

"На данный момент причина пожара устанавливается, по предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электроотопительного оборудования", - сказал ТАСС пресс-секретарь монастыря иеродиакон Никон (Ригин).

Информация о пожаре поступила в 06:10 мск в субботу. К моменту прибытия пожарных здание горело по всей площади. Пожарным удалось локализовать горение в 07:05 мск на площади 400 кв. м. Telegram-канал Троице-Сергиевой лавры опубликовал в субботу информацию о том, что сгорел храм преподобного Сергия Радонежского на территории скита Троице-Сергеевой лавры в Гремячем ключе во Взглядневе.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев сообщил ТАСС, что храм 2001 года постройки, действовавший только в момент проведения специальных мероприятий и не входивший в список объектов культурного наследия, сгорел полностью.

Источник Гремячий Ключ во Взгляднево, по преданию, был открыт основателем Троице-Сергиевой лавры преподобным Сергием Радонежским. Согласно информации на сайте подворья, в середине 1990-х годов часовня, построенная близ источника, была сожжена, после чего восстановлена.