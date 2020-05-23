Прокуратура проверит данные о нехватке оборудования во временном госпитале в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Прокуратура Московской области проверит информацию о нехватке медицинского оборудования во временном госпитале "Крокус Экспо", открытом для лечения пациентов с коронавирусом, а также о невыплате зарплаты медикам. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

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"Прокуратура Московской области организовала проверку по информации СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников временного госпиталя в подмосковном "Крокус Экспо", - отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в госпитале не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров, а медикам жалуются на невыплату заработной платы.

Проведение проверки поручено Красногорской городской прокуратуре. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования", - сообщили в прокуратуре.