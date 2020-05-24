В Подмосковье погиб зацепер, сорвавшись с электрички

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Молодой человек погиб в Подмосковье, сорвавшись с электрички. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Ночью 23 мая в междупутье перегона станций Люберцы-1 - Быково обнаружено тело уроженца Костромы 2001 года рождения. Со слов очевидцев, пострадавший в состоянии алкогольного опьянения, ухватившись за электропоезд, отправлявшийся от платформы Быково, сорвался и упал на железнодорожное полотно", - сообщила Марковская.

От полученных травм он погиб. По данному факту проводится проверка.