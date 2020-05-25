Еще 388 пациентов вылечили в Подмосковье от коронавируса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Врачи вылечили еще 388 человек в Подмосковье от коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 388 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 5 908 человек", - говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 335 882 случая заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.ило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.