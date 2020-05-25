ФАС возбудила дело против сети аптек "Планета здоровья" из-за цен на маски в Подмосковье

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Московской области возбудило административное дело против сети аптек "Планета здоровья" из-за непредставления информации о ценах на медицинские маски, реализуемые в регионе. Об этом в понедельник сообщается на сайте управления.

"Московское областное УФАС России возбудило административное дело в отношении ООО "Здоровье" по части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку Обществом не предоставлена информация в рамках рассматриваемых Управлением обращений", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство на основании обращений граждан о завышенной стоимости на средства индивидуальной защиты запросило у ООО "Здоровье" (аптечная сеть "Планета здоровья") сведения о ценах на медицинские маски, реализуемые в Подмосковье. "В установленный срок запрашиваемая информация в Управление не поступила, а часть сведений представлена с нарушением установленного срока", - говорится в материале.

На сайте отмечается, что непредставление или несвоевременное предоставление требуемой информации может повлечь наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.