{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ФАС возбудила дело против сети аптек "Планета здоровья" из-за цен на маски в Подмосковье

В ведомстве отметили, что за такое нарушение предполагается штраф до до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Московской области возбудило административное дело против сети аптек "Планета здоровья" из-за непредставления информации о ценах на медицинские маски, реализуемые в регионе. Об этом в понедельник сообщается на сайте управления.

"Московское областное УФАС России возбудило административное дело в отношении ООО "Здоровье" по части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку Обществом не предоставлена информация в рамках рассматриваемых Управлением обращений", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство на основании обращений граждан о завышенной стоимости на средства индивидуальной защиты запросило у ООО "Здоровье" (аптечная сеть "Планета здоровья") сведения о ценах на медицинские маски, реализуемые в Подмосковье. "В установленный срок запрашиваемая информация в Управление не поступила, а часть сведений представлена с нарушением установленного срока", - говорится в материале.

На сайте отмечается, что непредставление или несвоевременное предоставление требуемой информации может повлечь наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Поезда "Ласточка" будут обслуживать на Ленинградском направлении еще 34 рейса
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что увеличение количества современных поездов сделает поездки жителей Зеленограда и Подмосковья более комфортными
Читать полностью