Число обращений в медучреждения Подмосковья из-за укусов клещей снизилось почти в 2,5 раза

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек обратились в медицинские учреждения Подмосковья по поводу укусов клещей с начала года, что почти в 2,5 раза меньше аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

"По состоянию на 21 мая 2020 года в медицинские организации Московской области обратилось 2018 человек за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, 747 из них - дети. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 5461 обращение, в том числе 1534 среди детей", - говорится в сообщении.

Напоминается, что всем жителям Подмосковья делают бесплатные прививки от клещевого энцефалита. Уже было вакцинировано 1119 человек, в том числе 326 детей.

Результаты лабораторных исследований 626 клещей на возбудители клещевого вирусного энцефалита отрицательные. В 12,7% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,15% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, в 3% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

"В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 25,13 га", - добавляется в материале.

С начала года было зарегистрировано 20 случаев болезни Лайма, что соответствует аналогичному периоду 2019 года. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не регистрировали.