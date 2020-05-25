Губернатор Подмосковья поручил главам округов контролировать соблюдение саннорм в МФЦ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Около 120 многофункциональных центров (МФЦ) открылись в Московской области с понедельника для обслуживания юридических лиц. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать соблюдение санитарных норм, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Очень важно главам территорий убедиться, что все меры санитарной защиты в МФЦ предусмотрены. Надеюсь, что со следующей недели мы сможем по определенному виду услуг открыть доступ и для физических лиц", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Отмечается, что в Подмосковье возобновили свою работу порядка 120 МФЦ. Посещение пока возможно по предварительной записи, только для юрлиц и по 7 услугам.

"Дисциплина должна быть везде - начиная с автобуса и заканчивая стройками, промышленными предприятиями, где сейчас работает огромное количество людей. Я хотел бы поблагодарить сотрудников полиции и Росгвардии, контролирующие, надзирающие органы, которые обеспечивают меры безопасности. Надеемся, что это позволит нам приблизиться к этапу, в который Роспотребнадзор включает работу уже потребительского рынка", - добавил Воробьев.

Ранее он сообщал, что открытие МФЦ пройдет в три этапа. На первом этапе посещение центров будет доступно по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц. На втором - будет расширено количество оказываемых услуг для юридических лиц, а также станут доступны услуги для физических лиц. Третий этап подразумевает работу МФЦ в штатном режиме.