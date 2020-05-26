Памятник природы "Курочкино болото" появится в Солнечногорске

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пакет документов по организации особо охраняемой природной территории (ООПТ) - памятника природы "Курочкино болото" подготовлен в Минэкологии Московской области. Памятник создается в Солнечногорском городском округе, его площадь составит 57 га, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Минэкологии Московской области создаст памятник природы "Курочкино болото" в Солнечногорске с беспрецедентным видовым разнообразием. При обследовании здесь отмечено обитание 56 видов позвоночных животных, относящихся к 14 отрядам четырех классов, краснокнижную фауну представляют прыткая ящерица, черный коршун, кедровка, трехпалый дятел. В настоящее время эта территория испытывает сильный антропогенный прессинг, поэтому мы спешим придать этому заповедному месту охранный статус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший ущерб территории сегодня наносят стихийная рекреация, а также сборщики клюквы, декоративных и лекарственных растений. Помимо этого, несколько раз предпринимались попытки организовать на экотерритории масштабное строительство. В связи с этим власти Подмосковья планируют установить на территории памятника природы жесткий режим охраны.