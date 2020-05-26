Вендинговые аппараты по продаже масок появились на 11 автовокзалах Подмосковья

"На 11 автовокзалах Московской области появились вендинговые автоматы по продаже средств индивидуальной защиты. Пассажиры могут приобрести одноразовую маску за 29 рублей", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в скором времени ассортимент аппаратов пополнится антисептиками и защитными перчатками.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вендинговые аппараты по продаже медицинских масок разместили на 11 автовокзалах Московской области. Стоимость одноразовой маски составляет 29 рублей, говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Маски и перчатки. Как жить в новом режиме

Автоматы располагаются в залах ожидания на объектах транспортной инфраструктуры в Подольске, Чехове, Ногинске, Дмитрове, Солнечногорске и других городах Московской области.

Жители и гости региона могут приобрести защитные маски также в билетных кассах 39 автовокзалов Мострансавто и у водителей автобусов. Оплатить покупку можно с помощью карты "Стрелка", бесконтактной банковской картой или гаджетом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о необходимости ношения защитных масок в общественных местах и транспорте. За появление в общественных местах без маски власти Подмосковья теперь намерены штрафовать. За нарушение режима повышенной готовности в целом и несоблюдение масочного режима в частности граждане могут получить штраф в размере 4 тыс. рублей.