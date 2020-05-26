Более 180 волонтеров Подмосковья получат грамоты и выплаты за помощь в период пандемии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Свыше 180 волонтеров в Московской области наградят почетной грамотой губернатора Подмосковья за оказание помощи жителям региона в период распространения новой коронавирусной инфекции. Также они получат единовременную выплату в размере 57,5 тыс. рублей, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на сайте регионального правительства во вторник.

"Постановляю за оказание помощи жителям Московской области в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) наградить почетной грамотой губернатора Московской области волонтеров. <...> Администрации губернатора Московской области обеспечить предоставление единовременной денежной выплаты <...> в размере 57,5 тыс. рублей каждому", - говорится в документе.

Всего в списке награждаемых указано более 180 человек.

Ранее в Подмосковье для волонтеров организовали бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте. Всего в Московской области насчитывается около 1,5 тыс. волонтеров.