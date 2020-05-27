Оборудование из госпиталя в "Крокусе" после пандемии направят в подмосковные стационары

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Оборудование из временного госпиталя для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией в "Крокус Экспо" после пандемии передадут в медицинские организации Московской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Все медицинское оборудование, а также медицинские кровати после проведения обязательных дезинфекционных мероприятий будет переданы в медицинские организации, подведомственные Минздраву Московской области", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что госпиталь рассчитан на 1 040 коек, среди которых 120 - реанимационные. Последние оснащены аппаратом ИВЛ, мониторами, следящими за температурой, пульсом, давлением, сатурацией пациента, медицинскими аспираторами, шприцевыми насосами и 4-х секционными кроватями. В настоящее время в "Крокус Экспо" находятся на лечении порядка 350 пациентов.

Для оперативного лечения пациентов в госпитале также развернуты клинико-диагностическая лаборатория, работающая в круглосуточном режиме, отделение бронхо- и гастроскопии.

Штата медперсонала достаточно

Как пояснили в министерстве, в инфекционном стационаре в настоящее время работают 110 врачей и 176 работников среднего медперсонала. "Порядка 10% - это специалисты из других регионов. Все работающие сотрудники прошли необходимое обучение. Набор продолжается. С каждым сотрудником официально заключается трудовой договор", - добавили в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что работающие в госпитале медицинские сотрудники обеспечены бесплатным горячим питанием, а также им предоставлено проживание в гостинице. Все специалисты, работающие с заразившимися, гарантированно получат полагающиеся федеральные и региональные выплаты.

Также региональный Минздрав отметил, что ранее появившаяся в ряде СМИ информация о нехватке ряда лекарств, дефиците аппаратов ИВЛ и КТ не соответствует действительности. "Обеспечение медицинского персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) является приоритетной задачей, стоящей перед руководством медицинской организации. Врачи, средний и младший медицинский персонал, работающий с инфицированными пациентами, полностью обеспечены защитными комбинезонами, костюмами, респираторами, полнолицевыми масками с комплектов сменных фильтров, защитными очками, шапочками, перчатками и прочими необходимыми СИЗ. Поставка СИЗ ведется регулярно, дефицита не наблюдается. Запас СИЗов на складе четко контролируется и формируется постоянный запас", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, перед окончанием рабочей смены, сотрудники в защитных костюмах при выходе из "красной зоны" проходят обработку через специальную автоматическую машину дезинфекции, в которой создается мелкодисперсный туман из дезинфицирующего раствора, создавая равномерное распределение состава на одежде сотрудника, после чего далее проходят в душевой шлюз.

Что касается обеспечения инфекционного стационара лекарственными препаратами, врачи-специалисты и врачи-фармакологи в настоящее время используют в работе лекарственные препараты согласно временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, утвержденным Минздравом РФ. Лекарственные препараты закуплены в необходимом объеме.

О временных госпиталях в Подмосковье

В настоящее время в Московской области действую два временных госпиталя - один на территории МВК "Крокус Экспо". Он был развернут в кратчайшие сроки по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и начал работу 12 мая.

Второй временный госпиталь на 1 420 коек располагается в парке "Патриот" в Одинцовском городском округе. Стационар создан на базе четырех главных павильонов конгрессно-выставочного центра. Три из них, вместимостью по 400 коек, предназначены для пациентов, которые уже выздоравливают, но еще должны находиться под наблюдением врачей.