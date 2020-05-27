Передвижные пункты вакцинации животных против бешенства заработали в Подмосковье

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья приняли решение о возобновлении работы выездных бригад специалистов для проведения вакцинации животных против бешенства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Из-за сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в апреле и мае, мы были вынуждены приостановить работу передвижных пунктов вакцинации. Это вызвало неудобство для людей, которые привыкли, что к ним в населенный пункт ежегодно приезжают специалисты ветеринарной службы для проведения вакцинаций домашних питомцев. Но уже с текущей недели эта работа возобновлена по заявкам администраций муниципальных образований и с 1 июня будет проходить согласно утвержденным графикам", - приводятся в материале слова министра сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина.

Он отметил, что в регионе работает 55 выездных бригад ветеринарных специалистов. Они проведут вакцинацию во всех населенных пунктах Московской области, в частности, в садовых некоммерческих товариществах, ИЖС, дачных кооперативах, дачных и коттеджных поселках.

В прошлом году в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий было вакцинировано около 469 тыс. домашних животных. В этом году, несмотря на сложную ситуацию, планируется вакцинировать не менее 500 тыс. питомцев.

"Все выездные мероприятия будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора, обязательным наличием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции между посетителями", - отмечается в сообщении.