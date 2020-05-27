Жители Подмосковья могут подписаться на рассылку о плановых отключениях горячей воды

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Жители Московской области могут подписаться на рассылку уведомлений о плановых отключениях горячего водоснабжения. Соответствующая информация также доступна на интерактивной карте региона, сообщил директор Агентства развития коммунальной инфраструктуры Московской области Вадим Каретников в среду.

Ранее подмосковное Министерство энергетики разработало интерактивную карту плановых отключений горячего водоснабжения, с помощью которой местные жители могут узнать сроки и длительность отключений, а также пожаловаться на нарушение этих сроков.

"Функционалом интерактивной карты предусмотрена возможность подписаться на рассылку уведомлений о плановых отключениях. Жители, подписавшиеся на рассылку, будут получать уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. А также смогут подать заявку, если какая-то из услуг предоставляется некачественно. Например, если отсутствует теплоснабжение, вода или электричество", - сказал Каретников.

На интерактивной карте доступны данные о более 53 тыс. многоквартирных домов. В дальнейшем на карте планируется отображать информацию отключений и по другим видам коммунальных ресурсов.

В связи с ситуацией с распространением коронавируса в Подмосковье перенесли отключение горячей воды на период с 1 июля по 31 августа и на срок не более 14 календарных дней. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу сократить срок отключений с 14 до 10 дней. "В 2020 году полностью срок будет сокращен до 10 дней в городских округах Реутов, Ленинский, Дзержинский, Котельники, Серебряные Пруды, Краснознаменск. А в Балашихе, Богородском, Кашире, Королеве, Коломенском, Люберцах, Мытищах, Чехове будут сокращены сроки отключения горячего водоснабжения до 10 дней у значительного числа населения", - добавил Каретников.

Интерактивная карта отключения горячего водоснабжения в Подмосковье соответствует стандарту "Умного города". Проект "Умный город" был запущен в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется по нацпрограмме "Цифровая экономика РФ" и нацпроекту "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей. Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации этого проекта.