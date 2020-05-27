Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в июне и июле

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Ярославского направления МЖД изменится в июне и июле в связи с развитием инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"С 1 июня по 18 июля изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления в связи с продолжающимися работами по развитию железнодорожной инфраструктуры, проводимыми в рамках инвестиционной программы РЖД", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, железнодорожники запустили движение по двум новым путепроводам над путями ответвления Мытищи - Болшево, по которым теперь проходит четвертый главный путь в сторону Пушкино. "Теперь строители могут продолжить строительство третьего главного пути в Подлипки, который пройдет под новым путепроводом. До конца 2020 года предстоит завершить переустройство северной горловины станции Мытищи и строительство третьего главного пути до Подлипок. Развязка в двух уровнях позволит избежать перекрестного движения и развести поезда разных направлений", - говорится в сообщении.

Одновременно на участке Хотьково - Бужаниново пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

С 1 июня по 18 июля из расписания выведут несколько электропоездов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Пушкино, Софрино, Сергиев Посад и Александров. У ряда пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.